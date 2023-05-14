Постраждалим від ракетних ударів необхідно звернутися на 102 та у Тернопільську міську раду.

“Якщо ваше майно (приміщення житлове або нежитлове, транспортні засоби, бізнес тощо) постраждали в результаті ракетних ударів, що були завдані у ніч з 13 на 14 травня у м. Тернополі, вам необхідно повідомити про це правоохоронні органи та Тернопільську міську раду”, – зазначають на сайті ТМР.

Зокрема:

– у поліцію ви можете звернутися за номером телефону 102, надати у телефонному режимі контактні дані та дочекатися на місці події приїзду поліцейських або працівників інших правоохоронних структур, щоб вони зафіксували факт скоєного злочину та нанесених збитків.

Правоохоронні органи просять з розумінням поставитися до ситуації, що час виїзду служб може бути трохи збільшений, враховуючи великий обсяг роботи.

– у Тернопільську міську раду вам необхідно звернутися за номерами гарячої лінії 1580 (зі стаціонарних телефонів), 0 800 303522 (безкоштовно) або +380674472919 та залишити контактні дані (номер телефону власника, адресу, назву об’єкту тощо). З власником приміщення сконтактує спеціальна комісія На місце виїжджатиме спеціальна комісія з питань обстеження об’єктів пошкодженого майна, яка маю фіксувати ступінь пошкодження майна, проведе фотофіксацію та складе відповідний акт.

При цьому до приїзду правоохоронних органів та спеціальної комісії не можна проводити робіт, розбирати завали тощо, оскільки це може унеможливити фіксацію події та зафіксувати ступінь завданих збитків.