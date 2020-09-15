Сьогодні в матчі 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів “Динамо” зустрінеться з голландським Alkmaar Zaanstreek, або ж просто АZ з міста Алкмар.

Гравці київського клубу, виконуючи настанови свого президента, звісно ж, намагатимуться пробитися у головний єврокубковий турнір – хоча б заради солідніших, у порівнянні з Лігою Європи, фінансових дивідендів. Однак шлях до цієї мети неблизький – є ще й останній, 4 кваліфікаційний раунд (який чомусь називається play off – ніби в попередніх ніхто не вибував з турніру). А там, дивись, як потрапиш у групу з умовними “Манчестер Сіті”, “Інтером”, ПСЖ, “Реалом”, котроюсь із “Боруссій”, то просто таки не дуже хороші передчуття виникають…

Але прагнути до здолання висот треба – в цьому сутність спортивних змагань. І на порядку денному зараз – відносно скромний АZ, з яким у “Динамо” досить пристойний service record, тобто послужний список ще з Ліги Європи. Український віце-чемпіон має перевагу над клубом з Нідерландів в плані ігрової практики, оскільки останній не проводив офіційних матчів, здається, ще з весни. До того ж, волею жеребу єдиний на цій стадії матч пройде в Києві, де стіни, хоч і без підтримки вболівальників, мали б начебто допомагати. Хоча нещодавня гра з “Десною” оптимізму не додала: вже й з М. Луческу на тренерській лаві (точніше сказати – здебільшого на біговій доріжці) – все та ж знайома обмеженість засобів у атаці вкупі з традиційними ляпами в обороні. У останній, до того ж, суттєві кадрові проблеми – ціла ряд захисників “Динамо” нині перебуває у клубному лазареті. Не надто вірять в перспективи “Динамо” й знані фахівці.

Мирон Маркевич: “Шанси «Динамо» в Лізі чемпіонів? Потрібно підсилювати команду. Це однозначно. Нинішньому “Динамо” важко буде пробитися в груповий етап. Для чемпіонату України, для другого місця то годиться, але не для Ліги чемпіонів. Потім мучитися із командами типу “Лугано” – навіщо воно потрібно?”

Йожеф Сабо: “Перспективи в Лізі чемпіонів складні. Якщо “Динамо” так з “Десною” грає, то що буде в кваліфікації Ліги чемпіонів, непросто передбачити. Одна втіха – АZ також має кадрові втрати і стан голландської команди, наскільки я знаю, не найкращий”.

А ось прогнози на матч “Динамо” – АZ від тернопільських і закордонних шанувальників футболу:

Ярослав Мармаш, голова асоціації спортивних журналістів – 1:0

Манфред, мешканець Берліна – 1:2

Михайло Зубик, журналіст – 1:1 (перемога АZ в серії пенальті)

Ірина, викладач – 2:1

Krszysztof Gajos, мешканець м. Дембліна (Польща) – 3:1

Куди ж завезе динамівців результат поєдинку з AZ: прямісінько в Лігу Європи, чи дасть змогу таки продовжити боротьбу за участь в Лізі чемпіонів? Дізнаємося сьогодні увечері.

Ігор Дуда