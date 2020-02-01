Минулоріч майже двісті демобілізованих учасників російсько-української війни працевлаштувалися на Тернопільщині.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, більшість з них пішли працювати у сільське та лісове господарство, дехто відкрив власну справу.

На Тернопільщині роботу шукали понад сімсот демобілізованих військовослужбовців, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Вдалося працевлаштувати близько двохсот осіб.

«Найбільше колишніх воїнів були працевлаштовані в сільському, лісовому та рибному господарстві та в переробній промисловості. 25 демобілізованих військовослужбовців скористалися можливістю пройти курси цільового призначення за напрямками «Підприємець-початківець», «Безпечне ведення робіт в сільськогосподарській галузі, обробка землі», «Безпечні методи та прийоми обслуговування котелень»; стажувались у роботодавців за різними робітничими професіями».

Нині на Тернопільщині роботу шукає близько трьохсот демобілізованих бійців. Складнощі пошуку пов’язані з низьким рівнем зарплат і відсутністю підходящих вакансій.

Софія Романська