“Динамо” – “Зоря” – 1:0 (в додатковий час)

“А ви знаєте, друзі, майже весь стадіон заповнений”, – чи то подивом, чи з захопленням промовив під завісу першого тайму коментатор матчу Віктор Вацко. Якщо згадати обіцяні перед грою 30% глядачів на трибунах, то можна (вкотре) віддати належне дисциплінованості, свідомості та відповідальності тернопільської футбольної публіки, за діями своєї простежується наше хронічне “Ви собі говоріть, що хочете, а ми зробимо так, як хочемо”. Крім цього, величенька зграя якихось “активних людей” (напевно, так їх треба тепер ввічливо називати – з урахуванням філологічних нововведень керівництва поліції краю) перед грою вирішила “тупо” прорватися крізь заслін правоохоронців, що вилилося в сутичку із жбурлянням усіляких підручних предметів. З таким менталітетом і з такою законослухняністю – лише вперед, у Європу, яка, напевно, чекає нас – не дочекається. Хоча, заради справедливості, і в ній, цивілізованій і доглянутій, такі витівки не є вкрай рідкісними…

Сльози радості (чи досади через несправджені надії) зазвичай можна побачити на очах учасників вирішальних матчів після їхнього закінчення. А в Тернополі перші сльози з’явилися вже на 7-й хвилині матчу, коли лівий захисник “Динамо” Миколенко, зіткнувшись з форвардом “Зорі” Громовим, серйозно травмував руку. Відразу ж виникли недобрі передчуття – і у вболівальників, і в старшого тренера збірної Андрія Шевченка, котрий був присутнім на фінальному поєдинку. Гіркі сльози Миколенка, не виключено, свідчили про крах його надій зіграти на Євро-2020. А це, погодьтеся, значно неприємніша перспектива, ніж навіть неможливість взяти участь у фіналі Кубка країни. Загалом, перший тайм матчу запам’ятався передусім боротьбою, значною кількістю падінь, дрібних фолів. І вже в другу чергу – створеними біля воріт суперників моментами. Крім підступного обвідного удару Бєсєдіна, на який вдало зреагував хорватський голкіпер “Зорі” Васіль, і спроби Фаворова вразити верхній кут воріт Бойка після верхової передачі Юрченка чогось більш суттєвого, принаймні мені, пригадати в першій половині важкувато.

Початок другого тайму показав, що періодичні вияви невдоволення у виконанні Мірчі Луческу, які було чути протягом перших 45 хвилин, він щедро вилив на голови своїх підопічних у роздягальні. Кияни значно додали в плані агресивності в наступі, й біля воріт “Зорі”, що називається, запахло смаленим. Ще один небезпечний постріл Бєсєдіна і соло Шапаренка, яке мало підстави стати шедевральним, якби не завершилося ударом у поперечину – ініціатива на тривалий час перейшла до “Динамо”, хоча футболісти “Зорі” епізодично намагалися “огризатися” у відповідь. В міру того, як матч наближався до закінчення основного часу, втома дедалі більше позначалася на діях гравців; почалися судоми м’язів і майже неминуча в таких ситуаціях нервова шарпанина, яку арбітр Юрій Іванов вчасно загасив жовтими картками. “Динамо”, вочевидь, не мало наміру переводити гру в екстра-тайм – Шапаренко і Циганков завдавали ударів з доволі “вбивчих” дистанцій, однак їх стоїчно прийняв на голову і корпус вже згаданий Фаворов.

Додатковий час засвідчив, що сил у динамівців залишилося таки більше. І – значно більше. Сидорчук і Шапаренко впевнено оволоділи центром поля, що помітно “накренило” гру в бік воріт “Зорі”. Можливо, саме фактор кращої “функціоналки” і допоміг киянам, врешті-решт, досягти успіху на 98 хв. Гол став наслідком наполегливості Родрігеша і наявності “очей на потилиці” у Буяльського, який легеньким дотиком відкинув м’яч на Циганкова. Останньому залишилося лише точно спрямувати його в кут воріт. Рудоволосий “ірокез” взагалі міг стати головним героєм кубкового фіналу й вбити в ньому інтригу за пів тайму до закінчення, але надто вже просто і безхитрісно виконав пенальті, призначене за порушення правил проти Буяльського.

А що ж “Зоря”? За великим рахунком, амбіції клубу та його тренера у фіналі Кубку не були підтверджені. Навіть після пропущеного гола і після своєрідного “допінгу” у вигляді нереалізованого суперником пенальті підопічні Віктора Скрипника виглядали… ну, не те щоб зовсім приречено, але таки доволі безнадійно. І, мабуть, варто б хлопцям з Луганська (точніше, нині – з Запоріжжя) “проставитися” своєму голкіперу – якби не він, то рахунок на користь “Динамо” міг би бути й не зовсім пристойним…

Якщо вже довелося розпочати зі сліз, то вони були не лише на старті матчу, а й після фінального свистка. Голкіпер Денис Бойко, який чимало зробив для цьогорічного кубкового успіху “Динамо”, не зміг їх стримати й приховати. Розуміючи, можливо, що це його останній здобуток у складі клубу…

А потім було все як звично в подібних випадках: нагородження переможців і вручення медалей переможеним (котрі приймали їх без жодних емоцій), підкидання вгору тренера (котрому цього разу, здається, не докучали образливими вигуками непримиренні фани). Коли ще дочекаються такого видовища тернопільські вболівальники? Особливо ті 3 тисячі з них (і жодного більше!), котрі, в неухильній відповідності з медичним протоколом і нормами безпеки, а також запевненнями організаторів матчу та міського керівництва, змогли потрапити на трибуни…