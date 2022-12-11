На ЧС-2022 відбулися матчі 1/4 фіналу. Вже перший з них “помножив на нуль” одного з головних фаворитів турніру – збірну Бразилії.

Хорватія – Бразилія – 1:1 (пен.4:2 ).Як же стійко трималися і головне -як розумно грали хорвати. Як мужньо боролися вони тоді, коли втома важкими гирями повисла на ногах, а фактор рівноцінності замін почав відігравати дуже важливу роль. Гранично раціональні дії Модріча і його партнерів призвели до того, що найвідомішим бразильським “технарям” – Неймару, Рішарлісону, Вінісіусу та й усім іншим – не допомагала їхня філігранна техніка. Вона просто стала якоюсь…непомітною. А центр захисту балканської команди, за рідкими винятками, нагадував справжній нездоланний бастіон, ефективно нейтралізуючи численні хитромудрі “стінки” групи бразильської атаки. Один з тих винятків стався на 105 хв. екстратайму, коли чергова вертикальна атака південноамериканців завершилася виходом на ударну позицію Неймара і його пострілом у верхній кут воріт. Це не деморалізувало, а мобілізувало хорватів; вони наполегливо шукали шляхи до воріт суперників і, врешті-решт, були винагороджені голом Петковіча на 117 хв. А героєм серії 11-метрових знову став хорватський голкіпер Ліваковіч, який зумів парирувати удар Родріго. Ще раз за хорватів зіграла бічна стійка. У Ріо, Сан-Паулу та всій решті Бразилії, вочевидь, безліч випадків усілякої кардіо-та психопатії; у чотиримільйонній Хорватії – радість. Зрозуміла і цілком заслужена.

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (пен.3:4). Традиції (в тому числі й погані) в футболі таки щось важать. Коли справа у цьому матчі дійшла до серії 11-метрових, одразу пригадалося з попередніх турнірів, що у збірної Нідерландів з цим елементом – повна катастрофа. І що їхні героїчні зусилля, які дали змогу, програючи 0:2, зрівняти рахунок під самісіньку завісу поєдинку (двічі відзначився Вергхорст), цілком можуть виявитися марними. Так, зрештою, і сталося. Загалом, цю гру аж ніяк не можна було втиснути в ідилічні рамки зустрічі представників країни тюльпанів і країни романтичного танго. Жорстка з обох сторін і в’язка гра з купою порушень, дрібних сутичок, жовтих карток, що перейшла у конфлікти вже після закінчення. Аргентину вкотре виручив геній Мессі, який і витончений результативний пас віддав (один з нечисленних моментів справжньої футбольної естетики в цьому до краю насиченому боротьбою матчі), і реалізував пенальті. Чи справді переміг сильніший? Як і в матчі Хорватія – Бразилія – знак запитання. Але збірна Аргентини залишається, а гравці й персонал команди Нідерландів пакують валізи…

Марокко – Португалія – 1:0. Ця суперсенсація, можливо, здатна “переплюнути” ту, яку днем раніше створила збірна Хорватії, обігравши Бразилію. Коли марокканець Ен-Несірі на 42 хв. скористався помилкою голкіпера португальців на виході й головою вразив ворота, здавалося, що приводу для неспокою у європейців немає – попереду був ще цілий тайм з “хвостиком”. Тим більше що на початку другої половини на поле вийшов голодний за грою, голами і, відповідно, злий К. Роналду. Але… пролунав фінальний свисток – і він разом з партнерами опустили безсило руки, а на їхніх обличчях можна було прочитати безмовне “Як таке могло трапитися?”. А вже у підтрибунному приміщенні КріРо розплакався як дитина. Щось схоже, мабуть, відчуло попереднє покоління збірної Португалії на чолі з Л.Фігу і з ще зовсім юним К. Роналду в складі після фіналу Євро-2004, коли вони поступилися вдома грекам. Історія має паскудну властивість повторюватися…

Тим часом вперше в історії команда з Африки пробилася до четвірки найкращих на ЧС. Раніше африканські збірні тричі “вилітали” у чвертьфіналі: Камерун (1990), Сенегал (2002) та Гана (2010). Марокканцям вдалося піти далі, і є відчуття, що на цьому вони зупинятися не збираються…

Англія – Франція – 1:2. Без перебільшення – видатний матч двох видатних команд. Обидві продемонстрували все, на що здатні сьогодні. Питання, хто з них більш гідний продовжити своє перебування у сонячному Катарі замість передчасного повернення у сльотаву Європу, остаточно вирішив, напевно, неточний удар з 11-метрової позначки у виконанні того, від кого цього найменше можна було очікувати.

Коли Гарі Кейн після фінального свистка присів навпочіпки, схиливши голову, неважко було здогадатися, що коїться в його душі. Англо-сакс не плакав, як Роналду, але, думається, сльози допомогли б йому в той момент позбутися дуже важкого психологічного тягаря. Той, хто давно і успішно спеціалізується на успішних влучаннях у ворота суперників, припустився промаху в найбільш непідходящий для цього момент. Нереалізований Кейном на 84 хв. пенальті, не виключено, довго відвідуватиме його в тяжких нічних сновидіннях.

А до того був точний постріл у нижній кут воріт француза Тчуамені на 17 хв., впевнено виконаний Кейном пенальті на 54 хв. і філігранний, наче випад мушкетерської шпаги, удар Жиру головою на 78 хв. До того був чудовий спектакль, розіграний видатними виконавцями, який змусив спостерігати за ним з неослабною увагою. На аплодисменти заслуговують обидві групи виконавців. Тільки от і без того похмурий в цю пору Лондон буде сьогодні ще більш похмурим (щоб не сказати – вбраним у траурні тони). По інший бік Ла-Маншу, як неважко здогадатися, панує зовсім інший настрій…

Отже, у півфіналах ЧС-2022 зустрічаються:

Аргентина – Хорватія (13 грудня)

Франція – Марокко (14 грудня).