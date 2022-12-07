На Кубку світу в Катарі відбулися матчі 1/8 фіналу. Вже перші з них засвідчили, що період дурнуватої поблажливості фаворитів до нижчих за рейтингом суперників безповоротно минув.

Це на груповій стадії Аргентина зі всіма своїми зірками могла собі дозволити просто по-нехлюйськи програти матч Саудівській Аравії. Але потім все для Мессі та його компанії стало на свої місця, і у 1/8 вони впевнено, хоч і не зовсім без проблем в кінці матчу, здолали Австралію (2:1).

Нідерланди довели гравцям збірної США, що тим, можливо, доцільніше було б вправлятися у футболі американському. Чи бейсболі. 3:1 – переконлива перемога “помаранчевих” зі зразково-показовими голами.

З таким же рахунком збірна Франції здолала команду Польщі: захист “біло-червоних” чомусь забув, що надавати Мбаппе забагато волі в штрафному майданчику – to jest bardzo niebezpieczne. Зірковий форвард “ПСЖ” відзначився у матчі дублем.

Не сталося сенсації й у грі Англія – Сенегал: британський лев у дусі ще, мабуть, колоніальних часів довів, що усілякі африканські левенята йому не рівня – 3:0.

Чи не найбільш напруженим (і точно найдовшим -до наступного дня) видався матч Хорватія – Японія. Нащадки самураїв дали зрозуміти чинним наразі віце-чемпіонам світу, що є майстрами не лише карате чи айкідо (гравця комплекції сумо бачити в їхньому складі не довелося), а й добре знаються на тонкощах フットボール, чи то пак Futtobōru. Все ж більший досвід балканців дався взнаки, в другому таймі вони зрівняли рахунок (1:1), а коли справа дійшла до серії 11-метрових, японським вболівальникам з пов’язками на чолі саме на часі було згадати про усілякі харакірі – їхні футболісти били препаскудно, а натомість в усій красі проявив себе голкіпер хорватів Лівакович, який парирував три удари.

Справжнім варіантом “побиття немовлят” стала гра між Бразилією і Південною Кореєю. Вона втратила спортивний сенс вже на 36-й хв., коли рахунок на користь “пентакампіонів” став 4:0. Після цього Неймар з партнерами фактично втратили інтерес до матчу, що дало змогу корейцям ефектно “розмочити” рахунок.

Вчора стало зрозуміло, що краща вісімка ЧС-2022 не матиме бездоганний елітний вигляд – Іспанії в ній не буде. Потурбувалася про це збірна Марокко, яка після абсолютно рівного “сухого” поєдинку з “Furia Roja” (чи можна було уявити таке 10-12 років тому?) несподівано переграла в серії 11-метрових тих, хто раніше залюбки і не раз робив це з іншими. Відзначився голкіпер марокканців Буну, який не пропустив жодного удару з позначки, повторивши досягнення нашого Олександра Шовковського на ЧС-2006.

Трохи парадоксальним чином найбільша, просто непристойна різниця в рахунку була зафіксована у найбільш рівній парі суперників: Португалія – Швейцарія. Результат 6:1 міг би наштовхнути на думку, що розгулявся на повну силу Роналду, але Кріштіану більшість часу дивився гру з лави запасних, а роль головного голеадора взяв на себе Рамуш, який оформив хет-трик.

Пари 1/4 фіналу

• 9 грудня. 21:00. Нідерланди – Аргентина

• 9 грудня. 17:00. Хорватія – Бразилія

• 10 грудня. 21:00. Англія – Франція

• 10 грудня. 17:00. Марокко – Португалія

Замість P.S. Дивишся на телеекран – і трохи заздриш людям на трибунах, які щиро радіють (або ж нехай і сумують). Вони можуть віддатися улюбленому видовищу, не очікуючи сигналів повітряної тривоги і ракетних обстрілів. Там, на Близькому Сході, звичайно, вистачає своїх болючих проблем, але орда варварів, яка чомусь називає себе “федерацією” (і чию збірну, наче шолудивого кота, викинули ще на дальніх підступах до турніру – шкода, напевно, тимчасово) від них таки далекувато. Поки дивишся трансляцію, то й сам мимоволі забуваєш про її існування, хоча телеекран може згаснути будь-якої миті.

Коли ж репортаж закінчується, повертаєшся до реальності…