Всеукраїнський турнір з вільної боротьби зібрав у Тернополі близько трьохсот спортсменів. Були учасники й із сусідніх країн: Молдови, Білорусі, Угорщини та Румунії. Першість вибороли борці з Молдови, а на другому місці – тернополяни.

Такі змагання проводять у Тернополі сьомий раз, – розповідає директорка дитячо-юнацької спортивної школи Катерина Барабаш. Цьогоріч для участі зареєструвалося майже три сотні спортсменів, серед яких – іноземці.

«Турнір у Тернополі вже став традиційним, оскільки відбувається сьомий раз. Змагання проходили на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а зокрема, факультету фізичного виховання. В загальному змагалося тридцять команд, більшість – українські команди і чотири закордонні. У спортсменів була гарна підготовка, але перемогли, звісно, сильніші, більш досвідчені чи підготовлені».

Отже, у результаті змагань перше місце дісталося команді з Молдови, друге – тернополянам, третє – спортсменам з української столиці.

Попереду у спортсменів ще один турнір з вільної боротьби імені Олекси Довбуша. Змагання пройдуть на початку жовтня.

Софія Романська