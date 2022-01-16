“Кубок Дружби” — зимовий турнір з міні-футболу організували у селі Максимівка Збаразької громади. У змаганнях взяло участь 13 команд з різних населених пунктів області.

Турнір з міні-футболу тривав протягом двох днів. Команди проявили максимальну наполегливість, щоб здобути перемогу.

“Ми регулярно тренувалися для того, щоб команда стала сильнішою. В нас є досвідчені гравці, а також початківці. Але усіх об’єднує любов до футболу. Не зупиняє ані несприятлива погода, ані пандемія. Спорт допомагає нам почуватися здоровішими. Результати матчів неймовірно потішили. А перемога мотивує для подальших занять і регулярних тренувань. Сподіваємося, що наступного року знову зустрінемося на таких змаганнях”, – каже житель Збаража Іван Ковальчук.

Додамо, у мініфутбол можуть грати команди, складом від п’яти до восьми гравців. У Південній Європі популярнішим є різновид мініфутболу, в якому на полі одночасно перебувають восьмеро гравців, тоді як у Східній Європі перевагу надають грі з шістьма гравцями на полі.