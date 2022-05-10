Комп’ютерна томографічна ангіографія – особлива процедура дослідження стану судин різних частин тіла. Вона проводиться за допомогою рентгенівських променів. За допомогою введення у вени спеціальної контрастної речовини можна отримати якісні знімки, оцінити кровотік та якість судин. У клініці “Оксфорд Медікал” КТ ангіографія проводиться за допомогою сучасного томографа Siemens Somatom.

Не варто плутати КТ ангіографію з процедурою комп’ютерної томографії. Друге – це дослідження судинного русла за допомогою рентгена на комп’ютерному томографі.

Коли потрібна ангіографія

Призначають КТ ангіографію для точної діагностики захворювань та патологій, пов’язаних із кровоносною системою. Лікарі направляють пацієнта на дослідження при:

патології стінки артерії чи вени;

неправильна будова стінок та інші аномалії судин;

тромбози у всіх частинах тіла.

Існує перелік аорт, артерій та вен, які найчастіше піддаються патологіям: сонні артерії, судини в головному мозку, пахвинній ділянці та інші. Але сучасні томографи розраховані на зручне вивчення будь-яких частин тіла. Незалежно від зони патології її можна вчасно виявити та призначити правильне лікування.

Протипоказання до процедури

Перед початком дослідження у вену вводиться спеціальна речовина – контраст. Він робить малюнок судин більш виразним. Вміст у препараті йоду стає першою перешкодою до процедури: при алергії на йод чи морепродукти препарат замінюється іншим.

Порушення у роботі нирок, зміни у функціонуванні щитовидної залози, гострі захворювання та вагітність також належіть до протипоказань. Чи проводиться дослідження при загостреннях хронічних хвороб? Перед проходженням слід проконсультуватися з лікарем із цього приводу.

У клініці “Оксфорд Медікал” працюють професійні лікарі-діагности, обстеження проводиться на найсучаснішому обладнанні. Для запису необхідно зателефонувати у клініку або зв’язатися з операторами через форму на сайті.