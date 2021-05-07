В рамках розслідування кримінального провадження про напад у Тернопільській області на житло 24-річного учасника АТО, який, відбиваючи цей напад, смертельно поранив одного з чоловіків, слідством та прокуратурою було прийнято рішення відкрити ще одне провадження.

Проти нападників на будинок ветерана АТО відкрито кримінальне провадження щодо порушення недоторканності житла.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Тернопільської області Леся Гурецька.

Вона зазначила, що в рамках розслідування кримінального провадження про напад на житло 24-річного учасника АТО, який, відбиваючи цей напад, смертельно поранив одного з нападників, слідством та прокуратурою було прийнято рішення відкрити ще одне провадження – за ст. 162 Кримінального кодексу – порушення недоторканності житла.

Гурецька уточнила, що наразі нікому з нападників підозри за цією статтею ККУ ще не вручено.

Також вона додала, що поки процесуальне керівництво у цій справі здійснює Теребовлянська місцева прокуратури, але не виключила, що у зв’язку з передачею справи про напад на ветерана до Головного слідчого управління Нацполіції у Києві процесуальне керівництво може змінитися.

Крім того, Гурецька зазначила, що наразі клопотання про зміну ветерану запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання ніхто до суду не подавав.

Своєю чергою керівник Центру зв’язків з громадськістю поліції Тернопільської області Сергій Крета уточнив, що про зміну запобіжного заходу може клопотати або прокурор, або адвокат підозрюваного.

Також він додав, що наразі ветеран ще перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, що ст. 162 Кримінального кодексу кваліфікує порушення недоторканності житла як незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи. Якщо проникнення вчинено із застосуванням насильства чи погроз, то такі дії караються позбавленням воля на строк від 2 до 5 років.

Напад на будинок учасника АТО: деталі

2 травня на Тернопільщині, в селі Глещава, 24-річний учасник АТО смертельно поранив ножем одного з кількох нападників на його будинок.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шістьох осіб приїхала на дискотеку в місцевий клуб з сусіднього села Іванівка. У клубі 24-річний місцевий житель зробив їм зауваження. Розпочався конфлікт. Аби уникнути бійки, житель Глещави втік додому та закрився. Однак компанія з шістьох осіб прийшла вночі на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. Про нападників юнак одразу повідомив до поліції.

У момент хуліганства в будинку разом з ним була мама. Як пояснює підозрюваний, він злякався за неї, тому взяв у руки ніж. Коли почалася штовханина, юнак вдарив ножем одного з нападників. Потерпілий, відбігши 300 метрів, помер від втрати крові, повідомляли в поліції.

Підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки, за даними Купчака, він був тверезий.

Юнаку оголосили підозру за статтею 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Сьогодні, 6 травня, глава МВС Арсен Аваков заявив, що вважає передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри ветерану АТО, який для самооборони застосував зброю.

Також він повідомив, що слідство у цій справі буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції.