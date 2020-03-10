8 березня до співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки району про те, що вона виявила свого колишнього чоловіка з ножовим пораненням.

Непритомного 28-річного мешканця Гусятинського району доправили до лікарні. У нього діагностували приникаючи ножове поранення грудної клітки. Медики прооперували чоловіка. Наразі його стан задовільний та життю нічого не загрожує, повідомляють у поліції.

Працівники поліції почали встановлювати, за яких обставин потерпілий отримав травму. Як з’ясувалося, поранення чоловік заподіяв собі сам.

Того дня він прийшов у гості до колишньої дружини. Посварившись з жінкою, вирішив вкоротити собі віку. Допоки вона вийшла з кімнати, він схопив ніж і вдарив себе у груди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).