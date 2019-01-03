Кривава вечірка на Тернопільщині: медики рятують постраждалих підлітків. ВІДЕО

03/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині в школярки у руках вибухнула граната, постраждали п’ятеро людей.

Вибух гранати на вечірці на Тернопільщині у селі Колодіївка стався за годину до опівночі у старій хаті, у якій ніхто не мешкав.

Тут компанія молодих людей другий день поспіль відзначала новий рік. Один з парубків на вечірку прихопив з собою гранату, йдеться у сюжеті ТСН.

Через вибух у будинку вибиті шибки, потрощені старі меблі, на підлозі багато крові.

Після кривавої вечірки карети швидкої одна за одною забирали хлопців і дівчат. Що сталося у цій хаті достеменно не відомо. За словами правоохоронців, боєприпас лежав на столі і хтось його ніби випадково зачепив.

Потерпілих від вибуху доправили у різні лікарні Тернополя. Найважче були травмовані двое дівчат. Їм рятують очі. 21-річну пацієнтку прооперували вже двічі. Під дверима ледь не плаче приголомшений батько. Каже, у доньки посічене все тіло.

17-річній школярці хірурги прооперували два ока. Чи бачитиме вона – жодних прогнозів, лікарі кажуть, що покаже час.

У потерпілих хлопців – розриви барабанних перетинок, опіки очей, множинні осколкові рани.

У селі кажуть, що вся компанія із благонадійних сімей. Гранату приніс найстарший 24-річний парубок із сусіднього села. Звідки він її узяв, поліцейські поки не кажуть. Так само поки що достеменно не відомо, що саме спричинило вибух.

На Тернопільщині це уже другий вибух гранати за добу. За сім годин до цієї трагедії у тернопільській квартирі боєприпас розірвався у компанії п’ятьох чоловіків. Один з них, колишній атовець, приніс її показати друзям. Один з товаришів загинув, двоє з різними травмами у лікарні.