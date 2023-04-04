Житель Лановецької громади понесе відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень співмешканцю матері.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побив 56-річного співмешканця матері та поранив його ножем.

До співробітників Лановецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні з тілесними ушкодженнями та колото-різаними ранами доправили 56-річного жителя одного із сіл. Як встановили поліцейські, травми потерпілий отримав за місцем свого проживання від 37-річного пасинка.

За попередніми даними, чоловіки разом розпивали спиртні напої. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. 37-річний чоловік спочатку декілька разів вдарив співмешканця матері, а потім дістав розкладний ніж й наніс ним ножові поранення потерпілому.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 122 ККУ – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.