Вчора на Тернопільщині зафіксували три випадки травмування через необережність при роботі з різними ріжучими інструментами.

Так, о 13.06 бригада швидкої виїжджала у село Байківці до 61-річного пацієнта. Чоловік, під час роботи із циркулярною пилою травмував вказівний палець. Із різаною раною фаланги вказівного пальця лівої руки потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено у травмопункт.

Того ж дня о 10.30 швидка виїжджала у село Гримайлів Гусятинського району, до 75-річного пацієнта, який випадково порізав руку бензопилою. Із рваною раною фаланги лівої руки, після зупинення масивної кровотечі, потерпілого шпиталізовано.

О 12.23 швидка виїжджала у с. Саранчуки Бережанського району, до 60-річного пацієнта, який теж травмувався бензопилою. Із різаною раною правого передпліччя, зупинення масивної кровотечі потерпілого шпиталізовано у Бережанську райлікарню.