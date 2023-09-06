35-річного тернополянина поліцейські затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень сусідові. Так закінчилася сварка між двома чоловіками на спільній кухні в одному з гуртожитків в обласному центрі.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній з багатоповерхівок, що по вулиці Любомира Гузара, сварка між двома сусідами закінчилася ножовими пораненнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, побутовий конфлікт між чоловіками розпочався на спільній кухні. 35-річний тернополянин, не стримавши емоцій, ножем завдав удару опонентові, спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про вручення підозри за статтею 121 Кримінального кодексу.