Кривава аварія на Тернопільщині: з понівечених автомобілів людей діставали рятувальники. ФОТО

16 серпня в обід на автошляху Н-18 (Тернопіль – Бучач – Івано-Франківськ), поблизу села Криниця Монастириської ОТГ, сталося ДТП. Там зіткнулися Mersedes-Benz Sprinter та Renault Megane.

Бійці ДСНС, котрі прибули на виклик, врятували чоловіка 1992 року народження, якого затиснуло в розбитому авто. Його передали працівникам швидкої.

Також рятувльники надали першу домедичну допомогу другому потерпілому, чоловіку 1994 року народження.

Потерпілих госпіталізовано у Монастириську міську лікарню.

Рятувальники зняли клеми АКБ та відключили ГБО, встановили противідкатні опори та огородили місце події.

Всього на місці події працювало чотири рятувальники на пожежному автомобілі першої допомоги та 4 рятувальники на спеціальній аварійно-рятувальній машині легкого типу.