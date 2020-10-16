Борщівська районна лікарня шукає волонтерів, готових доглядати за хворими на COVID-19.

Відповідне оголошення опубліковане на сторінці лікувального закладу у Фейсбуці.

Як ідеться у повідомленні, зараз на стаціонарному лікуванні перебуває 64 особи з діагнозом COVID-19. Ще 10 осіб – під підозрою. 87 людей перебувають у лікарні із пневмонією. Більшість хворих потребують цілодобового догляду, проте працівників на всіх не вистачає.

Добровольців обіцяють забезпечити засобами захисту і навчити необхідним навикам.

“У зв’язку із важкою епідеміологічною ситуацією в районі КНП “Борщівська районна лікарня” звертається до усіх небайдужих за волонтерською допомогою по догляду за хворими. На даний час на стаціонарному лікуванні перебуває 64 особи з діагнозом COVID-19. Під підозрою – 10 осіб. З діагнозом пневмонія – 87 осіб. На жаль, нам критично не вистачає людей (волонтерів), які готові вкладати свій час у вирішення проблеми боротьби з епідемією коронавірусу. Більшість хворих потребують круглодобового догляду. Ми зі своєї сторони забезпечемо вас всіма необхідними засобами індивідуального захисту, а наш медперсонал надасть вам кваліфіковане роз’яснення , щодо допомоги хворим – облаштування життєвого простору, способи заміни натільної та постільної білизни, підгузків, техніка та способи переміщення осіб, які користуються допоміжними засобами пересування, догляд за тілом хворого.

Ми віримо, що серед вас є небайдужі люди, які готові вникнути в нашу проблему. Будемо дуже вдячні всім, хто відгукнеться на наше прохання!!!”, – ідеться у дописі.

У коментарях до допису користувачі пишуть, що не потрібно було скорочувати кваліфікованих працівників. А дехто пропонує стати волонтером кандидатам у депутати, аби таким чином зробити щось корисне для людей.