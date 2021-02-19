Спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області припинили роботу м’ясопереробного цеху на території Заліщицького району.

За порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та виявлені під час заходу державного нагляду критичні невідповідності власнику підприємства вручили рішення Головного державного ветеринарного інспектора Тернопільської області про припинення виробництва та обігу харчових продуктів строком до 10 робочих днів і припис про виправлення виявлених порушень.

Також до підприємства вжито заходів адміністративно-господарського впливу у вигляду штрафу. Роботу підприємство продовжить лише після приведення його виробничих потужностей до діючих санітарно-гігієнічних вимог.