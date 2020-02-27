Керівник доброчинного проекту «Тризуб Дентал», капітан запасу Ігор Ященко зареєстрував на сайті президента України петицію про відкликання Державної премії 2019 року в галузі стоматології через фальсифікацію лауреатами своєї діяльності у зоні АТО/ООС.

Підтримати петицію закликають і тернопільські стоматологи.

«Друзі, прошу підписати петицію, тому що ми, стоматологи-волонтери, як і багато наших громадян, стикнулися з кричущою несправедливістю, коли наші напрацювання і 5-річну роботу в зоні АТО присвоїла купка «професорів», які отримали державні премії! Це дуже особисте і болюче для кожного з нас», – повідомив стоматолог-волонтер з Тернополя Андрій Біляк.

Волонтери-стоматологи вимагають від президента скасувати указ, оскільки автори-лауреати, на їхню думку, вчинили свідому фальсифікацію: вигадали «створення і впровадження ними в зоні АТО (ООС) ефективної моделі стоматологічної допомоги з мережею стаціонарних та мобільних стоматологічних кабінетів».

За словами Ігоря Ященка, ніхто з семи лауреатів держпремії не був у зоні бойових дій жодного разу і не причетний ані до організації, ані до практичного надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям та місцевому населенню прилеглих територій.

Софія Романська