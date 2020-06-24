Традиційні змагання з велосипедного спорту «Круті віражі» влаштували у Тернополі. Взяло участь у поєдинках близько тридцяти юних велосипедистів. Усі дотримувалися соціального дистанціювання та санітарно-епідеміологічних правил.

«Круті віражі» – це перші відкриті спортивні змагання після карантину, – розповіла співорганізаторка Галина Федорович. Відтак малеча на двоколісниках до поєдинків приєднувалася охоче.

«Цього року кількість учасників дещо менша. Усі дотримувалися соціального дистанціювання. Перед змаганнями вимірювали учасникам температуру, упродовж змагань дотримувалися усіх санітарно-епідеміологічних правил. Юні велосипедисти проявили недитячу наполегливість та показали хороші результати. Сподіваємося, для всіх наших учасників, це був приємний і корисний час».

Нагадаємо, на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу дозволили спортивні змагання просто неба до тридцяти учасників. Втім, організатори зобов’язані забезпечити належне виконання санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська