4 листопада відбувся круглий стіл КБУ у форматі відкритої дискусії з Головою ДІАМ Семеном Кривоносом.

На початку Голова ДІАМ взяв вступне слово, в якому наголосив, що нова структура працює повністю автоматизовано, прозоро і безкомпромісно до будь-яких порушень чинного законодавства і державних будівельних норм. Натомість, він як Голова установи, запевнив, що ДІАМ відкритий до діалогу, готовий коригувати технічні незручності, з якими стикаються користувачі і задля цього готовий зустрічатися з представниками галузі якомога частіше.

Голова Ради директорів КБУ, Член Наглядової Ради Інвестиційно-будівельної групи компаній «ГЕРЦ» Олександр Ротов поставив перше питання щодо роботи ДІАМ в регіонах, «оскільки КБУ має представництва майже у всій регіонах України».

Семен Кривонос відповів: «Розгляд документів – заяв, повідомлень, декларацій відбувається на рівні центрального апарату, який забезпечений юридичною підтримкою і здатен відпрацювати всі спірні моменти. До речі, станом на кінець жовтня було опрацьовано близько 11 тис. заяв. Територіальні підрозділи на даний час здійснюють функції огляду. Звісно, якщо регіональним забудовникам відмовляємо у розгляді поданих документів, у них виникають запитання, обурення і бажання поспілкуватися. Але я вважаю позитивним моментом те, що все відбувається у цифровому вигляді, повністю автоматизовано і процес виключає людський фактор та комунікації з посередниками».

«Щодо огляду – його здійснюють відповідні територіальні підрозділи ДІАМ. До речі, вже в процесі роботи ми ввели нову можливість, яка забезпечує швидкий розгляд документів. Це можливість замовника вказувати точну дату огляду об’єкту будівництва, коли він готовий прийняти інспектора і надати всі необхідні документи», – додав Голова ДІАМ.

Лев Парцхаладзе озвучив хвилююче забудовників питання щодо ліцензій. Семен Кривонос відповів, що спільно з Мінрегіоном реалізований алгоритм внесення відмітки про безстроковість дії ліцензії. Подача заявки відбувається автоматично на сайті ДІАМ, опрацьовується працівниками і за результатами перевірки архівних відомостей та аналізу документів приймається рішення про внесення відмітки про безстроковість. Наразі розробляється технічна можливість для того, щоб відмітка проставлялася автоматично.

Олексій Кулагін, власник девелоперської компанії «ОМОКС», Київська область, запитав чи є у нового органу якісь додаткові вимоги до формату подачі заяв на введення в експлуатацію. Семен Кривонос відповів, що в частині документів нічого не змінилося. При подачі заяви система автоматично вимагає документи, такі як акт готовності, дані технічної інвентаризації тощо. Далі виконується огляд, на якому вимагаються документи згідно чек-листа і за результатами складається довідка. Ніяких додаткових даних надавати не потрібно. Олексій Кулагін також поставив уточнююче питання по ліцензуванню, на що Кривонос відповів: «Якщо ліцензія існує і вона була діюча на момент набрання чинності Закону про ліцензування господарської діяльності, то вона просто перевіряється і у реєстрі будівельної діяльності проставляється відмітка про безстроковість».

Максим Потюк, власник компанії «Салон Архітектура. Будівництво. Дизайн.» поставив питання щодо термінів розгляду заяв про безтерміновість дії ліцензії. Семен Кривонос відповів: «Перші заяви були подані 2,5 тижні назад, тому зараз ми напрацьовуємо механіку обробки і поки що ми не порушуємо строки, а в подальшому буде введена практика винесення рішення до 3-х днів».

Олена Штогрин, Керуючий партнер Dictio Law Firm, запитала – їй як адвокату відомі ситуації її клієнтів, коли інспектори на огляді вимагали більше інформації, ніж зазначено у чек-листі, наприклад, фінансова інформація, договори з субпідрядниками тощо. На що Семен Кривонос запевнив, що співробітники ДІАМ вимагають наявність виключно тих документів, які визначені чинним законодавством – згідно чек-листа та державних будівельних норм. Під час розмови з’ясувалося, що такі ситуації траплялися ще з минулим органом ДАБІ і Голова ДІАМ ще раз наголосив, що інспектори нової структури діють виключно в рамках законодавства.

Начальник департаменту об’єкту будівництва компанії Познякижилбуд запитала щодо планових перевірок ДІАМ у 2022 р., які анонсовані на інспекційному порталі. На що Голова ДІАМ дав вичерпну відповідь стосовно процедури оприлюднення плану-графіка, предмету перевірок та всієї необхідної інформації. Також представниця компанії подякувала за інструкцію з безстроковості дії ліцензії.

Надійшла ціла низка запитань від регіональних девелоперів, які приєдналися до онлайн-конференції:

В’ячеслав Дурманов, власник ПП Деліком, м. Суми, розповів свій складний кейс подачі документів для отримання дозволу на виконання будівельних робіт через Дію, Семен Кривонос зафіксував номер заяви і вже протягом зустрічі надав відповідь стосовно її статусу.

В’ячеслав Шкурко, власник компанії «Премьєр буд», Дніпропетровська обл., запитав з приводу відмов у видачі повідомлень про початок підготовчих робіт, з чим зіткнулася ціла низка регіональних забудовників. На думку забудовників вони чітко дотримуються норми. Семен Кривонос повідомив, що існує 101 орган місцевого врядування з делегованими повноваженнями, які є об’єктами нагляду. Законність їхніх рішень ДІАМ може перевіряти, для цього потрібно звернутися до ДІАМ зі скаргою, вказавши номер відповідного повідомлення, та департамент будівельного нагляду здійснить відповідну перевірку.

Представник ПП «Компанія» Рос з м. Житомир, розповіла свій кейс відновлення ліцензії, яка була тимчасово зупинена ДАБІ за результатами перевірки і яку по сьогоднішній день компанія намагається відновити. Семен Кривонос згадав цей випадок і відповів, що юристи наразі працюють над вирішенням цього питання.

Представник БК «Вертикаль», м. Івано-Франківськ, розповів про технічні проблеми, з якими стикнулася компанія при подачі заяв через ДІЮ. Семен Кривонос попросив викласти ці питання письмово для того, щоб він міг ініціативно звернутися до держателя програмного забезпечення ДІЯ з проханням виправити ситуацію.

Представник компанії «Будівельний Альянс Груп» з м. Хмельницького, серед інших питань запитала коли відбудеться передача функцій контролю органам місцевого самоврядування у Хмельницькому. Семен Кривонос роз’яснив процедуру такої передачі і зауважив: «Дуже чекаємо на законопроєкт 5655, який взагалі змінює правила гри у цьому напрямку. Органи місцевого самоврядування отримають повноваження щодо контролю за самочинним будівництвом і багато інших змін. Там чітко розмежовані повноваження і центрального органу виконавчої влади, і третіх осіб, і так само органів місцевого самоврядування, які значно посилюються».

Анна Лаєвська, комерційна директорка Інтергал буд, у свою чергу, відмітила позитивні моменти взаємодії з новою структурою. «Керівники наших будівництв кажуть, що працювати стало дуже зручно. Є чек-лист, ніяких зайвих коментарів не отримували, приймання об’єкту відбувається об’єктивно». Також Анна додала, що компанія вже отримала кілька сертифікатів і дозволів через нову систему: «Ми дуже раді, що система працює конструктивно і припинилися необґрунтовані причіпки».

Заступник Голови Ради директорів КБУ з питань експертних організацій Тарас Лилик підняв питання інклюзії при видачі дозволів, яке також було обговорено. Наприкінці Лев Парцхаладзе нагадав, що всі звернення, отримані в ході зустрічі, будуть зафіксовані і передані в ДІАМ для опрацювання. «Колеги, безумовно всі тут присутні – це добросовісні забудовники. Тому наша задача – почати цивілізовано працювати, показувати приклад іншим. ДІАМ нам готовий допомагати вирішувати проблемні питання – і таким чином загальними зусиллями наводити порядок у галузі», – завершив зустріч Президент КБУ.