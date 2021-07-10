У тернопільському ставі травмуються люди. Все через те, що на дні є багато побитого скла, яке викидають туди безсовісні особи.

Про черговий такий випадок у групі Тернопільські новини №1 написала Ірина Раткевич.

“Шановні, дорогі, ласкаві, вельмишановні друзі тернополяни! От скажіть , навіщо кидати у воду биті фляшки? Весело? Чи як? Там можуть потім бути Ваші діти, родичі, знайомі..

Ладно, з тою моєю ногою, заживе. Але поряд була сім’я з маленькими дітками.

І, поки я стояла, змивала брудною водою кров, поряд пірнув хлопчина. Тверезий, спокійно зайшов у воду і пірнув.. Богу дякувати, що випірнув… З порізаною головою, теж весь у крові. Викликали швидку.

Отак, комусь було весело, як ідіотам, а комусь біда”, – ідеться у дописі.

У коментарях тернополяни розповідають про інші подібні випадки і радять потерпілій насамперед вакцинуватися від правцю. Також користувачі зазначають, що вода у тернопільському ставі брудна, тож купатися там не варто.