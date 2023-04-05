У Тернополі біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії УПЦ МП молодь вийшла на мирну акцію протесту.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. За словами кореспондентів, близько 15:30 до собору прийшло семеро людей. В руках вони тримали плакати й вимагали заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.

“Я прийшов сюди, тому що я не можу бути байдужим, поки наші бійці гинуть, гинуть від рук окупанта, я вважаю, що це ненормально, що такі інституції чи організації можуть знаходитися на території нашої держави”, – розповів учасник акції протесту Дмитро Сірак.

Прийшла на акцію й Уляна Бурак.

“Не хочу, щоб сюди ходили. Чекаю реакції, перш за все, від влади, аби їх вигнали, а вже реакція цих людей мене не цікавить. Мені потрібно, щоб вони забралися звідси геть і все”.

Поки молодь протестувала, парафіяни збиралися на вечірню службу.

“У кожного своя думка і в кожного свій етап духовного розвитку. Мої родичі ходили, бабця ходила ще в 19 41 році”, – каже тернополянин Олександр.

“Кинула кістку ця влада, щоб ми одне одного гризли, в мене така думка. Це провокація чистої води”, – говорить парафіянин Тарас.

Реагують на акцію й люди, які проходять повз церкву. Серед них – тернополянин Олег.

“Це секта, сектантська організація, жодного стосунку до релігії вона не має. Це московський інститут, про що тут можна говорити? Треба в примусовому порядку їх звідси геть, у Сибір”.

На місці працювали представники поліції діалогу.

За словами кореспондентів Суспільного, з адміністрації собору на початку мирної акції протесту ніхто не вийшов. Спілкуватися з кореспондентами представники УПЦ МП теж не захотіли.

О 16:15 секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан зголосився надати коментар Суспільному. Він потім вийшов до учасників акції.

“Протестувальники, я так бачу, шість дівчаток зібралися, написали образливі плакати, які не мають стосунку до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська, кожна людина має право на свою думку, в них така думка. Ми співчуваємо, що вони або введені в оману, або хтось за цим стоїть. По-перше, немає на Україні московського патріархату. Інформація неправдива, побудована на провокативних моментах. УПЦ – це церква українського народу, яка засудила російську агресію з першого дня і благословила захищати Україну і наші вірні члени УПЦ знаходяться на передовій, боронять Україну”, – сказав Стефан Балан.

Тернополянка Андріана Новаківська каже, готові проводити акції протесту й надалі.

“Хочу закликати тернополян з нами виходити щодня, ми будемо тут стояти щодня і треба, щоб нас було більше. І всі свідомі тернополяни мають стояти тут разом з нами”.

За словами представників поліції діалогу, порушень під час акції протесту не було.