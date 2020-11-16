Реанімаційним відділенням закінчилася їзда для сорокасемирічної жінки. Чотирнадцятого листопада в Чорткові не розминулися мотоцикл та мопед.
За попередньою інформацією, двадцятидев’ятирічний водій мотоциклу TEKKEN 250 не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості і зіткнувся з мопедом “Пілот”.
До лікарні госпіталізували і водія, і пасажира мотоцикла. У останньої закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, рвані рани голови. У водія закрита травма плеча та грудної клітки.
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