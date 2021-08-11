Легковий автомобіль прекрасно почуває себе в міських умовах, а позашляховик проявляє весь свій потенціал під час їзди по бездоріжжю. А є золота середина між цими типами автомобілів — кросовер. Один із яскравих представників автомобілів такого типу — Кіа Спортейдж ціна якого доволі низька, якщо шукати на відповідних ресурсах (наприклад, на сайті avtocentr.com.ua). Ми у свою чергу розповімо про те, що із себе представляють кросовери.

Загальні положення

Кросовер — це різновид кузова, що поєднує в собі технічні характеристики легкового автомобіля і позашляховика. Його особливості можна відокремити в список:

місткість не менше п’яти осіб (включаючи водія);

просторий і комфортний салон;

повний або передній привід;

збільшений дорожній просвіт.

Кросовер — це свого роду універсальний варіант серед автомобілів, тому він комфортно почуває себе як у місті, так і за його межами в умовах помірного бездоріжжя.

Підкласи кросоверів

Кросовери діляться на такі підкласи:

Повнорозмірний — це найбільші моделі, які складно назвати кроссоверами. Помилково до представників підкласу застосовується термін SUV. Насправді це своєрідний перехід між повноцінним позашляховиком і легковим авто.

Середньорозмірний — категорія автомобілів, яка має трохи менші розміри в порівнянні з повнорозмірним кросовером.

Компактний — найчастіше серед представників цього підкласу кросоверів зустрічаються бюджетні варіанти. Більшість моделей створюється на платформі авто класу С або В+.

Субкомпактний — такі моделі більше схожі на дорожні автомобілі з підвищеною прохідністю. Нерідко їх плутають з іншими типами кузовів.

Кросовер — це універсальний автомобіль, золота середина між позашляховиком і легковиком. Купуючи його, ви обираєте собі універсальний засіб пересування, здатний прослужити довгі роки.