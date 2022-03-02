Кремль хоче зробити януковича “президентом України”, а у США заговорили про психічні розлади у путіна

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, де Кремль готує його до спецоперації.

Про це повідомив співрозмовник УП в українській розвідці

Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити “президентом України” там.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Водночас, розвідка США з’ясовує, як ментальний стан президента країни-агресора РФ Володимира Путіна впливає на його рішення щодо війни в Україні. Про це повідомили CNN, передає Газета.ua.

Розвідка збирає інформацію, у якому стані Путін і як він відреагував на об’єднану і жорстку реакцію Заходу, якої, ймовірно, не очікував.

Експерти, що тривалий час спостерігають за Путіним, почали публічно заявляти, що він все більш знервований та ірраціональний.

Припускають, що Путін зараз може тиснути на США і союзників, намагаючись переконати йти на його умови з побоювань, що він зробить щось гірше.

Водночас є ознаки того, що рішення Путіна щодо України були нетиповими. Дехто пов’язує це із його тривалою ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

Такі припущення додалися після його промови щодо України, рішення йти на повномасштабне вторгнення і непрямої погрози ядерною зброєю.