Літературно-мистецький форум «Діалог двох культур -2021» триватиме у Кременці 4-5 вересня. Відбудеться він в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького.

Розпочнеться форум о 9.00 із урочистого покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та на могилу матері Юліуша Словацького Саломеї Словацької-Бекю на Туницькому кладовищі. З 10.00 в Кременецькому костелі святого Станіслава розпочнеться урочисте богослужіння та покладання квітів до пам’ятника Юліушу Словацькому у костелі. Присутні на богослужінні почують як звучить відреставрований орган.

Урочисте відкриття форуму «Діалог двох культур» розпочнеться о 12-ій в музеї. Після виступів представників влади та організаторів заходу в залі музею «Салон Саломеї» пройдуть конференції та концерт. Буде дві конференції на теми: «Польський та український романтизм в його сучасній інтерпретації» та «Польські та українські музеї – скарбниці культурної спадщини обох народів». Під час форуму у музеї експонуватиметься виставка з колекцій Тернопільського обласного художнього та краєзнавчого музеїв, а також музею Юліуша Словацького.

П’ятого вересня з 9.00 до 14.00 у музеї відбуватимуться літературні презентації та звучатимуть мелодії епохи.

Фото зі сторінки музею Юліуша Словацького у фейсбуці