Станом на 22 годину 30 березня на Тернопільщині зафіксували 18 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Загалом, згідно з даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині вже 78 хворих на COVID-19. Абсолютна більшість з них – жителі Монастириського району (58). Ще 9 – мешканці Заліщицького району. 5 – жителі Козівського району, 2 – Кременецького. По одному випадку коронавірусу зафіксували у Тернопільському та Бережанському районах. Ще двоє інфікованих – у Тернополі.

В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків COVID-19. Усього зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу в Україні. 8 людей вже одужали.

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