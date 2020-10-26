За попередніми підрахунками, одну з найбільших громад Тернопільщини, Кременецьку, очолив освітянин, директор однієї з міських шкіл, свободівець, 36-річний Андрій Смаглюк.

За нього свої голоси віддали понад 25% кременчан, повідомляє Терен. Явка по Кременецькій міській ОТГ 34,19%.

Нагадаємо, Андрій Смаглюк уже має керівний досвід роботи. Після Революції Гідності він очолив Кременецьку районну раду. По завершенні каденції став директором НВК «Кременецька ЗОШ №5 – ДНЗ».

Разом з дружиною Мирославою Андрій Смаглюк виховує двох синів.