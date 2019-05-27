Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності у Відділі освіти Кременецької райдержадміністрації виявили фінансових порушень на суму 3 млн 764,8 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Аудитори виявили, що відділ освіти без відповідних рішень органу місцевого самоврядування безоплатно передав трьом об’єднаним територіальним громадам майна на загальну суму 3464,1 тис. грн.

Не за нецільовим призначенням відділ освіти використав 33,5 тис. грн коштів освітньої субвенції, які спрямував на оплату вартості комунальних послуг, спожитих дошкільними підрозділами навчально-виховних комплексів.

Утриману із працівників після завершення бюджетних періодів 2015-2018 років заробітну плату з нарахуваннями на неї, відділ освіти не перерахував в дохід місцевого бюджету, а використав на здійснення поточних видатків, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом коштів на загальну суму 28,9 тис. грн.

Окрім того, установлено зайві витрати на виплату заробітної плати, оплату завищеної вартості ремонтно-будівельних робіт, покриття за рахунок коштів загального фонду кошторису витрат, які мали здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду, загалом на суму 216,8 тис. грн.

Завдяки вжитим заходам під час ревізії відшкодовано втрат на суму 215,4 тис. грн.

За недотримання законодавства з фінансових питань 19 посадових осіб закладу притягнуто до адміністративної відповідальності.

За результатами ревізії керівнику закладу направлено письмові вимоги, про встановлені порушення поінформовано органи управління об’єкта контролю. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.