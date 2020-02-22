П’ятий міжнародний зимовий чемпіонат проходить у Кременці. Цього року у змаганнях беруть участь 28 команд екстреної медичної допомоги з різних міст України та закордону.

«Кременецьке ралі – 2020» – це десятиетапні змагання, під час яких команди екстреної медичної допомоги виконують ряд завдань за європейськими стандартами. Більшість вправ пов’язані з критичними та надзвичайними ситуаціями, які трапляються в реальності, – розповідає начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук. Під час змагань аналізуватимуть та вдосконалюватимуть рівень підготовки працівників екстреної медичної допомоги на основі передових технологій.

«Такі змагання сприяють підвищенню якості надання екстреної медичної допомоги населенню, а відтак і рівня суспільного здоров’я. Поєдинки триватимуть упродовж чотирьох днів. У результаті буде визначено рівень теоретичних знань і практичних навичок з питань надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. По завершенні змагань будемо нагороджувати переможців, тих хто проявив свої теоретичні знання і практичні вміння на найвищому рівні».

Беруть участь у змаганнях команди з України, Польщі, Білорусі та Казахстану. Випробування команд екстреної медичної допомоги проходять під егідою Міністерства охорони здоров’я, ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Софія Романська