“А в мене своя Голландія — Кременецька!”, — написала у соцмережах місцева майстриня Ірина Валецька і запрошує на фотосесію.

Дівчина виростила плантацію тюльпанів на своєму городі. Перші тюльпани почали квітнути чотири роки тому, тепер їх дедалі більше, пише Кременець.City.

— В основному, так масштабно, є три сорти тюльпанів, та я не проти розвести їх більше, — каже Ірина, — а квітнутимуть вони ще два тижні.

Тюльпани висаджені в акуратні рядочки. Каже, що цьогоріч вони цвіли значно пізніше, ніж зазвичай.

А ще Ірина мріє про плантацію лаванди. І вже почала цікавитися, де б дістати посадковий матеріал.

Своїми ж тюльпанами теж охоче поділиться, хто хотів би придбати.