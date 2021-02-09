Тернополян запрошують долучатися до конкурсу на кращу концепцію облаштування території парків міста.

Тернопіль є центром проведення різноманітних культурно-мистецьких фестивалів, музичних конкурсів та спортивних змагань. Одним із улюблених місць відпочинку жителів міста є парки.

КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» оголошує конкурс на визначення кращої концептуальної пропозиції щодо оновлення громадського простору, в межах виділених коштів, на території парків міста. Кращі ідеї стануть основою для майбутньої реконструкції обраних локацій парку.

Організатори визначали орієнтовні відпочинкові локації у місті, де учасники конкурсу можуть втілювати креативні та цікаві ідеї для покращення інфраструктури, а саме:

парк імені Т. Г. Шевченка (схили на набережній Тернопільського ставу, о.Чайка, острівець Закоханих, набережна Тернопільського ставу від СК «Динамо» до острівця Закоханих, тощо);

парк «Топільче» (алея від готелю «Галичина» до центрального ринку, інше);

парк Національного відродження (територія від пам’ятника воїнам –афганцям до вул. Вербицького, територія від центрального фонтану до Алеї здоров’я, інші).

Відповідно до Положення, конкурс стартує 1 березня, термін проєктування: 60 календарних днів.

Умови конкурсу:

Конкурсні проєкти подаються в КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» (вул. Білецька, 11) особисто або на електронну адресу підприємства: park072007@ukr.net впродовж 60-ти днів з моменту оголошення конкурсу;

Конкурсні матеріали подаються у паперовому (формат А1) та електронному вигляді і з пояснювальною запискою.

Матеріали проєкту на електронному носії – файли формату PDF, JPG.

Після завершення конкурсу учасники будуть нагороджені грошовими преміями.

Телефон для довідок (0352) 52-72-14, (0352) 52-58-25 – Наталя Мишкун.