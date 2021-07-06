Уже втретє у Львові відбувся Міжнародний фестиваль архітектури і мистецтв «ВЕЖА». Девелоперська компанія Креатор-Буд щороку традиційно підтримує мистецький захід як фінансовий партнер і як учасник різноманітних заходів, передбачених програмою фестивалю.

Цьогорічна ВЕЖА присвячена 30-річчю незалежності України під назвою «Форма [НЕ] залежності», стала унікальним майданчиком для зустрічі архітекторів, дизайнерів, урбаністів, девелоперів, митців, театралів та художників монументалістів.

Богдан Гой, голова координаційного комітету архітектурного фестивалю ВЕЖА:

– Це окремий виклик для нас, адже ми можемо чи не вперше подискутувати і подивитися з ракурсу перспективи, а що відбулося в архітектурі та будівництві за ці 30 років. Як змінився архітектор, як змінилося обличчя наших міст і як буде розвиватися архітектура нашої держави. Цього року нам вдалося долучити закордонних друзів з Польщі, Швейцарії, Відня і навіть з Парижа. Останній день фестивалю вже традиційно відбудеться у Свіржі, де паралельно зараз проходить конкурс мистецьких інсталяцій, де художники, архітектори шукають свою форму /НЕ/залежності. Топ-лектором в Свіржі буде Ростислав Бортник, відомий віденський архітектор, який родом з Тернопільщини.

Серед архітектурних презентацій на міжнародному фестивалі ВЕЖА молодий та креативний львівський проектант Ілля Коробка презентував присутнім Житловий комплекс Бетховен, який зводить компанія Креатор-Буд у Львові, на вулиці Городницькій.

Ілля Коробка, проектант ЖК Бетховен:

– Було велике задоволення презентувати цей проект, так як він був для мене фундаментальний в плані розвитку, я не займався такими об’єктами до цього, мені було цікаво побачити як приймаються всі рішення на стадії проектування. Проектуючи цей комплекс, ми приймали рішення відносно сучасних рішень проектування, по безпечному без машин подвір’я, це великий паркінг, все, що потрібно, щоб люди максимально комфортно собі жили і ні в чому не відмовляли – це максимальний комфорт і затишок для людей, які будуть там жити і в цьому плані ЖК Бетховен – дуже хороший приклад такої архітектури.

В рамках фестивалю ВЕЖА, який тривав у Львові протягом 4-х днів, відбувся товариський футбольний турнір між архітекторами та забудівниками. Представники компанії Креатор-Буд долучились до спортивного свята і здобули переконливу перемогу у грі.

Ігор Копцюх, представник компанії Креатор-Буд:

– Дякуємо організаторам за прекрасну організацію і чудову атмосферу.

Володимир Река, представник компанії Креатор-Буд:

– В здоровому тілі – здоровий дух. Креатор-Буд – за це.

В рамках фестивалю 3-го липня відбувся спортивний забіг центральною частиною міста «Архітектурна миля».

Представники Львівської філії компанії Креатор-Буд підтримали захід своєю участю, адже ідея фестивалю – привернути увагу до кам’яниць старого Львова, пам’яток сакральної архітектури, театру і до багатьох інших цікавих творів архітектурного мистецтва, популяризація української архітектури та мистецтва, і одночасно популяризації здорового способу життя. Кошти, зібрані під час забігу спрямують на реставрацію Порохової ВЕЖІ.