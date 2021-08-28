Тернопіль. Місто неймовірних краєвидів, розкішних фонтанів, затишних скверів і красивої архітектури. Місто яскравих емоцій і незабутніх подій. Місто, де народжуються і виростають щасливі діти, місто, де закохуються і здійснюють мрії. Місто, де вирує справжнє життя. Будівельна компанія Креатор-Буд вітає усіх з Днем Незалежності та Днем Міста. З 30-ю річницею Тебе, Україно! З днем Міста, рідний Тернополе!!!