Літо – пора, особлива своїми сюрпризами, подарунками і приємними несподіванками. Гарячі пропозиції для своїх покупців підготувала і компанія Креатор-Буд.

Літня акція для тих, хто в пошуках уже збудованого житла, РОЗПОЧАЛАСЬ! З 22-го червня до 15-го липня знижки на квартири у ВАРШАВСЬКОМУ МІКРОРАЙОНІ – до 15-ти відсотків. То ж, придбавши омріяне житло, одночасно можна заощадити кошти для сімейного відпочинку.

Відділ продажу квартир працює щодня, окрім вихідних, на території будівництва мікрорайону, Підволочиське шосе, (поруч Збаразького кільця).

Тел.: 097 352 70 07, www.kreator-bud.com.

Варшавський мікрорайон!

Лови літо з вигодою!