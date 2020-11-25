Креатор-Буд – серед номінантів на перемогу у VІII Всеукраїнській будівельній премії IBUILD 2020

Восьмий рік поспіль Конфедерація будівельників України проводить Всеукраїнську будівельну Премію IBUILD.

Це головна нагорода, що відзначає видатні заслуги кращих фахівців, проектів, об’єктів, підприємств будівельної галузі нашої держави.

Голосування за кращу будівельну компанію року в Україні на думку споживачів розпочато. Серед 33-х номінантів – компанія КРЕАТОР-БУД.

Підсумки головної будівельної премії 2020-го року буде оголошено за результатами голосування. Підтримуємо своїх, підтримуємо кращих, голосуйте на сайті www.ibuild.ua.