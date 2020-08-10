Фахівці архітектурного бюро AIMM представили оновлене бачення масштабного житлового комплексу бізнес-класу Creator City, який будується в Шевченківському районі Києва. Спеціалісти продемонстрували переосмислені архітектурні та фасадні рішення, а також презентували концепцію благоустрою території ЖК та вигляд інтер’єрів будинків.

Оновлена архітектурна концепція Creator City помітно відрізняється від попереднього бачення, адже вона ґрунтується передусім на принципах людиноцентричності та індивідуальності. Головним завданням, яке стояло перед архітекторами, було створення комплексного рішення, але водночас такого простору та архітектурного різноманіття, де кожен майбутній мешканець знайде щось для себе.

Важливою метою було також надання комфортних умов доступу до будинків, особливо для мало мобільних людей. Пішохідні переходи влаштовано на рівні тротуару або із заниженням бортового каменю. Доступ на перші поверхи можливий по спеціальним ухилам, що звільняє від необхідності користуватися сходинками. А всередині будинків передбачені просторі сучасні ліфти, габарити яких будуть комфортними для користування маломобільними людьми.

Архітектура для всіх і для кожного

При розробці просторових та фасадних рішень архітектуру кожного будинку зробили цікавою та неповторною, наповнили її індивідуальною ідеєю та власними особливостями. Але при цьому архітектори зберегли стилістичну цілісність різних кварталів, їх сприйняття як єдиного простору.

Так, у вікнах будинків з чіткими геометричними формами відображаються плавні лінії сусідніх споруд. Всі будинки мають навісні вентильовані фасади та облицьовуються керамогранітними плитами з використанням алюмінієвого композиту та елементів вітражного скління. Для всіх фасадів обрано стриману кольорову гаму — світлі кольори з темнішим виділенням окремих частин. Це дозволяє підкреслити виразні особливості будинків, не загромаджуючи житловий простір зайвою візуальною інформацією. А використання великих панорамних вікон не лише створює більш привабливий зовнішній вигляд фасадів, а й забезпечує велику кількість природного освітлення всередині.

Комфортний прибудинковий простір

Функціонально житловий комплекс рівномірно розділено на публічну та приватну територію з урахуванням всіх потреб мешканців. Для них передбачений великий спортивний клуб з басейном, торговельний центр і магазини, кафе і ресторани, а також нежитлові приміщення, призначені для інших сервісів та послуг.

Основою приватної частини території є закриті внутрішньо дворові простори, відокремлені від сторонніх системою контролю доступу. Ця територія являє собою єдине середовище без машин для відпочинку мешканців та їх гостей. На звільненому від авто просторі сформовані зелені зони. Через форми ландшафтного дизайну здійснене функціональне розділення, крім того, вони м’яко направляють у центр двору, у вир подій.

Кожен квартал житлового комплексу Creator City матиме дитячі та спортивні зони, майданчики для сімейного відпочинку. Але будуть у прибудинкових територій і індивідуальні особливості. Головним елементом першого кварталу стане власний кінотеатр на відкритому повітрі. Там буде сформовано павільйон, у якому можна не лише подивитися улюблений фільм, а й сховатися від спеки в літній день.

У другому кварталі цікавий та корисний простір розпочинається одразу при виході з будинку. Прибудинкову територію формують водоспад та декоративне озеро, оточені мальовничими пагорбами із зеленими насадженнями.

Виразна особливість третього кварталу — публічний простір у ньому буде сформовано на загальній стилобатній базі будинків. На ній обладнають прогулянкові алеї та зони відпочинку, оглядові майданчики, з яких можна побачити великий центральний парк житлового комплексу.

Четвертий квартал особливо порадує прихильників натурального середовища. В ньому створено умови, в яких людина може пересуватися абсолютно вільно — територію спроектовано максимально природно. Функціональне розділення забезпечують овальні ландшафтні форми, які ненав’язливо зонують двір. А територія між ними буде озеленена та засаджена декоративними рослинами.

Власний парк як центр відпочинку та дозвілля

Із закритих внутрішньодворових зон можна потрапити до протяжного парку, що веде вглиб простору ЖК від вулиці Дегтярівська. Цей парк — родзинка Creator City, адже це перший подібний простір, який буде створено на території масштабного житлового комплексу в рамках ревіталізації колишньої промислової зони.

Парк теж розділено на різні функціональні та тематичні зони. В центрі розміститься став з трьома мостами та терасою, яка може використовуватися для культурних і розважальних заходів на відкритому повітрі. По сусідству з центральним ставом розташовано пагорб з катальпами — високими деревами з широкою кроною. Він не лише створить затишну атмосферу міського саду, а й забезпечить природний захист від шуму вулиці.

З іншого боку ставу запроектовано сад східних скульптур — вишуканий простір в японському стилі із сакурами, озером та галявинами. Композиційно він утворюватиме мальовничу пару з катальповим пагорбом та центральним ставом між ними. А один зі схилів саду, що веде до відкритої галявини, може використовуватися як ковзанка взимку.

Також на території парку розміститься і сад скульптур сучасного українського мистецтва. Це простір для проведення конкурсів, виставок, культурного збагачення та пізнання нового. А у якості майданчика для проведення концертів та театральних вистав на свіжому повітрі виступатиме амфітеатр, який з’явиться у мальовничому квітковому саді. Він розташується на пагорбі у формі кола, поділеному на тераси, на кожній з яких будуть квітнути різнобарвні польові рослини.

Стримані та вишукані інтер’єри бізнес-класу

Крім того, архітектори вперше продемонстрували вигляд внутрішніх приміщень будинків Creator City. Для них було обрано стиль, який повністю відповідає вимогам нерухомості бізнес-класу — це поєднання сучасних та неокласичних елементів декору. У лобі розміститься декілька лаунж-зон, багатофункціональна вбиральня з зоною для догляду за дитиною, колясочна, а також простір з лапомийками для домашніх улюбленців.

Інтер’єри виконано у невимушеній та спокійній кольоровій гамі, яка надає легкості та витонченості. Плавні лінії в оздобленні поєднуються с чіткими геометричними формами стін. Колірна палітра, оздоблювальні матеріали, меблі — все покликане створити гармонійний простір, в якому немає нічого зайвого, надмірно помпезного або незручного. Фіброгіпсові панелі дозволяють візуально розширити приміщення та підкреслити його вертикальність. Стіни оздоблені дерев’яними панелями-буазері, що надають лобі стриманості. Інші оздоблювальні матеріали також переважно натуральні — камінь, благородний метал.

Невимушену атмосферу формує стилістична єдність простору, прямих ліній та симетричних форм, відсутність непотрібної пишності у декорі. А підкреслює сприйняття інтер’єру м’яке розсіяне та матове освітлення, яке виділяє особливості оздоблення, фурнітури та аксесуарів.

Повна інформацію про ЖК Creator City на сайті: https://creatorcity.com.ua.