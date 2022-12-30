Як відомо, саме КРАЇЛ здійснює регулювання ринку азартних ігор в Україні. Ця сфера залишається ласим шматочком для зловмисників, навіть під час війни. Тому діяльність КРАЇЛ нині не менш важлива, кожен має свій фронт, економічний у тому числі.

Регулятор азартних ігор в Україні КРАЇЛ звернувся до відповідальних осіб з проханням здійснити заборону використання в нашій країні нелегальних сайтів, які надають доступ до азартних ігор без необхідної ліцензії.

Комісія вимагає обмежити доступ до цих ресурсів на території України.

В офіційному розпорядженні регулятора йдеться про наступні інтернет-ресурси букмекерів:

Favbet – uafav0rit.com

Marathonbet – marathonbet.com

«Фан Спорт» – ua-fan-sport.org

КРАЇЛ вже надіслала відповідні вимоги власникам цих веб-сайтів. Протягом трьох днів вони мають закрити доступ до ресурсів для українських гравців. За даними Рейтинг Казино https://bookmaker-ratings.lv/casino/ratings/latvia/ – такi рейди по нелегальним сайтам тепер стануть регулярними.

Також КРАЇЛ відкликала ліцензії у трьох компаній:

• ТОВ «Плей Фан Інвестмент» (ставки на спорт та інтернет-казино);

• ТОВ “Альфагейм” (інтернет-казино);

• ТОВ «Джокер UA» (інтернет-казино).

Як зазначив голова КРАЇЛ Іван Рудий, це не кінцевий пункт відкликання ліцензій і продовження відбудеться у 2023 році – перевірки продовжуються.

Варто зазначити, що ТОВ «Плей Фан Інвестмент» працює під брендом «Фан Спорт», і раніше було звинувачено у зв’язках із РФ. Такі самі звинувачення були на адресу провайдера «Поінтлото». Перший досвід позбавлення ліцензії провайдера азартних ігор в Україні стосувався 1xBet, спричинили зв’язки з Росією.