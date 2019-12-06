Факт крадіжки інкримінують підволочиські правоохоронці 49-річному мешканцю селища. Чоловік викрав з торгового центру декілька упаковок парфумів. 

Про злочин поліцейських повідомили працівники закладу. З полиць маркету зникли  дві коробки парфумів, вартістю дві тисячі гривень. 

Камери відеоспостереження зафіксували, як злодій краде з полиці товар та ховає під куртку. Працівники поліції розшукали любителя дармової парфумерії. Чоловік потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Товар злодій викрав, аби спродати задешево на місцевому ринку, а на виручені кошти купив випивку. 

Відомості про події внесено до ЄРДР згідно статі 185 ККУ – крадіжка, повідомляють у поліції.