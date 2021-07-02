Другого липня Тернопіль відзначив свято «Випускник-2021».

Як справедливо зауважила начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк, це свято не тільки школярів та освітян, а й усіх тернополян. Традиційно у цей день відбувається урочиста хода одинадцятикласників центральними вулицями міста. І за цією подією спостерігають не тільки рідні випускників, а й городяни. Очолює колону ансамбль «Мажоретки» палацу культури «Березіль» та духовий оркестр «Оркестра волі». Та найбільше уваги, зрозуміло, дістається головним учасникам параду – неповторним красуням і красеням.

Який настрій панував на цьогорічному «Параді випускників» – дивіться у фоторепортажі.



















