Мешканка Тернопільщина здобула престижну нагороду в Америці.

Рівно рік тому Катерина Грод, жителька міста Теребовля, що на Тернопільщині увійшла у п’ятірку найрозумніших і найкрасивіших українок Америки, взявши участь у конкурсі “Miss Ukraine Chicago-2020”.

Теребовлянці вболівали за свою креативну і позитивну землячку, особливо шквал емоцій викликали виконана нею пісня «Я вільна» і слова, сказані нею: «Будьте вільними у серцях! У душах! У мріях! Мрійте, бо мрії мають властивість збуватися!».

Саме Америка стала для Каті країною можливостей і здійснення бажань. Там вона почала писати пісні, займатися моделінгом, мріє колись зняти кліп на свою пісню, спробувати себе в кіно… Бере участь у фешн-показах і фотосесіях. А ці неповторні весняні світлини зробила фотографиня Тетяна Дрожжина.

“Рік був достатньо одноманітним через карантин, – пише Катя. – Але саме через це я брала участь у рекламній кaмпанії з продажу масок і різних дезінфікуючих засобів одного бренду. Тепер фото і відео можна побачити на сайті «Амазон», чим дуже пишаюся. Як і раніше, працюю у медичному офісі, але карантин допоміг знайти себе ще в одній справі: я почала вести свій подкаст «Дівчачі посиденьки» на Українському незалежному радіо. Було нудно сидіти вдома і я створила програму, на яку запрошую гостей – спеціалістів з різних сфер, намагаюся донести до слухачів різну корисну інформацію. Тішуся, коли отримую схвальні відгуки. Це надихає на нові творчі проєкти. Колись в дитинстві одним із моїх улюблених занять було сидіти перед дзеркалом і зачитувати програму 5- ти телепередач. У такі хвилини уявляла себе ведучою! І тому те, що я тепер працюю на радіо, ще й у прямому ефірі, і мене бачать до 4 тисяч людей, – це, я вважаю, здійснення моєї дитячої мрії!

Цьогоріч жінка планує почати процес отримання громадянства, тому додому у Теребовлю, де живуть батьки, сестра і брат з сім’ями, потрапити не виходить. Та ще й до того ж карантин, то ж зробити це непросто.

А ще однією мрією Каті з дитинства було потрапити на обкладинку журналу. І ця мрія також здійснилася недавно. Після шоу «Міс Елегантність», у якому брала участь наша землячка і вразила усіх присутніх своїм елегантним виходом, до неї підійшов журналіст видання «Реклама» і запропонував поспілкуватися. Невдовзі вийшло розлоге і цікаве інтерв’ю зі світлиною на першій сторінці.

Спілкувалася через месенджер Наталя БОЙЧУК для газети Теребовлянська Воля.