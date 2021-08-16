У понеділок, 9 серпня, життя сім’ї з Тернопільщини перевернула з ніг на голову страшна ДТП. На шляху до Києва в аварії травмувалася молода дівчина – Юлія Ільницька з м. Кременець.

Незважаючи на жахливі травми, на щастя, лікарям вдалося врятувати життя дівчини, але ушкодження, яких вона зазнала, не дозволяють їй повернутися до повноцінного життя.

Попри численні гематоми та забої найстрашніші наслідки має травма хребта, яку отримала дівчина. У неї пошкоджено спинний мозок, через що існує загроза, що красуня Юлія може опинитися у інвалідному візку. Єдиним порятунком можуть стати лише опеорації та дуже тривала і дороговартісна реабілітація після неї, пише сайт 0352.ua.

Завдяки зусиллям небайдужих людей вдалося зібрати кошти на першу операцію. Її провели вчора в Києві. Зараз дівчина перебуває у реанімації, її стан стабільно важкий. Тепер її готуватимуть до наступних операцій та реабілітації.

Рідні та друзі благають усіх небайдужих підтримати сім’ю морально та фінансово.

Номер картки мами Юлії – Алли Ільницької: 5168757420352082.



