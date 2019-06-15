Більше 50 кухарів з різних міст України приїдуть до Тернополя, щоб позмагатися за звання кращого у своїй професії.

Відбуватиметься це під час Кулінарного Кубку Західної України, який вдруге організовують у нашому місті. Дійство проходитиме на літній сцені у парку імені Тараса Шевченка 15-16 червня.

До участі у конкурсі зголосилися кулінари з Кропивницького, Дніпра, Ужгорода, Луцька, Івано-Франківська, Львова, Києва та інших міст. Змагання проходитимуть під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда», тому тема цьогорічного Кубку звучить так: «Українська кухня (Галицька тематика)». Минулого року у пріоритеті було приготування страв, до складу яких входила риба.

Початківці, кухарі, су-шефи можуть обрати одну або декілька із номінацій конкурсу: «Салат», «Перша страва», «Основна страва». Ще одну номінацію «Страва від шефа» можуть обрати тільки шеф-кухарі. Кожен учасник повинен буде приготувати конкурсну страву у двох ідентичних екземплярах: для дегустації суддям та для презентації. На приготування салату відведено 30 хвилин, першої страви – 45 хвилин, основної страви – 60 хвилин. Приготовані страви судді оцінюватимуть за смаком, презентацією та чистотою при роботі. За кожну позицію виставлятиметься певна кількість балів. Максимально один учасник за одну страву зможе набрати 100 балів. У кожній із номінацій визначать по три переможці. Вони отримають відповідні кубки: «Золота ложка», «Срібна ложка» та «Бронзова ложка». Кухарі, які отримають «Золоту ложку», змагатимуться між собою у номінації «Чорний ящик». Кожен отримає однаковий набір продуктів і матиме 15 хвилин на обдумування рецепту і 60 хвилин на приготування.

Змагання кухарів проходитимуть на літній сцені у парку Шевченка, тому організатори запрошують усіх бажаючих подивитися на конкурс. Відкриття Кулінарного Кубку Західної України та початок змагань – 15 червня об 11.00. Визначення переможців та номінацію «Чорний ящик» заплановано провести 16 червня з 14.00 до 16.00. Церемонія нагородження кращих кухарів відбудеться 16 червня о 16.00. Вхід для глядачів – вільний.

Ольга Трач