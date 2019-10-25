Жителям Тернопільської громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу міста Тернополя цього року вручатимуть премію імені Володимира Лучаківського.

Відповідне положення затвердили на 39-ій сесії міської ради 25 жовтня.

– Премія буде вручатися у День місцевого самоврядування – 7 грудня. Всі подання ми приймаємо до 7 листопада в управлінні культури і мистецтв міської ради. Клопотати про присвоєння премії можуть керівники вищих навчальних закладів міста, засобів масової інформації, громадських організацій та галузевих спілок, установ, підприємств та організацій. Премію присуджуватимемо у трьох номінаціях: «Майбутнє створюється сьогодні», «Формування позитивного іміджу міста», «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення». Пропозиції та клопотання щодо претендентів розглядатиме комісія, склад якої також затверджується цим рішенням. До неї увійшли ректори тернопільських вузів, керівництво міста, працівники і депутати міської ради.

У прийнятому документі також зазначено, що до розгляду не приймаються пропозиції та клопотання стосовно громадян, які вже були відзначені нагородами та преміями. Премія присуджується кандидатові один раз за життя, посмертного здобуття премії не передбачено. Розмір премії становить 10 тисяч гривень без вирахування всіх податків та інших обов’язкових платежів.

Ольга Трач

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