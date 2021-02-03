Верховна рада ухвалила закон щодо грошових премій для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагороди отримають 30 випускників в Україні, які наберуть 790 і більше балів з чотирьох предметів. Таким чином абітурієнтів мотивуватимуть добре готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Кандидатури на премію має вносити комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Ініціатори проєкту сподіваються, що серед них будуть представники різних регіонів України.

Наразі триває реєстрація для участі у ЗНО-2021. Тестування проходитиме з 21 травня по 15 червня. Як зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, результати зовнішнього незалежного оцінювання-2021 буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. «Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із 5-ти навчальних предметів. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. У ЗНО-2021 є деякі зміни. Обов’язковими предметами є українська мова, математика (математика базова рівня). Далі абітурієнти вибирають між історією і іноземною мовами. Четвертий предмет також за вибором учасника ЗНО. Важливо те, що цього року державна підсумкова атестація у формі ЗНО проходитиме з 4 предметів, а не з трьох, як це було минулого року».

Додамо, на Тернопільщині іменні стипендії для абітурієнтів, які склали ЗНО на 200 балів, передбачені також облдержадміністрацією.