Кращі спортсмени Тернопільської громади отримуватимуть стипендію

01/03/2019 Розмір тексту:

Упродовж 2019 року кращі спортсмени Тернопільської міської громади за високі досягнення отримуватимуть грошову винагороду. Щомісяця їм нараховуватимуть 1500 гривень. Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської громади у 2019 році за високі спортивні досягнення затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

– У Положені зазначається сума, яку буде отримувати спортсмен, вимоги до кандидата та порядок виплати стипендії, – повідомив Микола Круть, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту. – Як і минулого року кожному стипендіату будуть нараховувати півтора тисячі гривень щомісяця, а виплачуватимуть кошти – щоквартально.

У прийнятому документі зазначено, що стипендія встановлюється персонально талановитим спортсменам Тернополя, які є чемпіонами та призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України та інших змагань з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню міста на всеукраїнському і міжнародних рівнях. Щоб отримати стипендію необхідно подати до міської ради відповідне клопотання та інформацію про результати участі в змаганнях. Висунути кандидата на отримання стипендії можуть тренери, спортивні федерації, керівники фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен може висунути свою кандидатуру на отримання стипендії самостійно. Відбір серед кандидатів проводить спеціальна комісія, склад якої також затвердили на виконкомі. Кількість стипендіатів не може перевищувати 20 осіб. Не можуть претендувати на стипендію від міської ради ті спортсмени, які отримують стипендію Президента України або облдержадміністрації.

Ольга Трач