Всесвітньо відомий, а ще дуже амбіційний тайванський бренд Asus вже декілька років поспіль підкорює ринок смартфонів, і досить успішно. Окремо варто виділити серію найкомпактніших флагманів на операційній системі Android – ASUS ZenFone. Незважаючи на спільне ім’я, кожна версія має своє цільове призначення з максимально відточеними під нього характеристиками.

П’ятірка кращих пропозицій бренду і бонус для ігроманів

Кожен смартфон Асус можна сміливо назвати повноцінним портативним ПК без недоліків, як, наприклад. урізаний під мобільну версію функціонал. І хоча основна діяльність компанії все ж випуск комп’ютерів, бренду є чим пишатися:

ZenFone Max. Пристрій з ємним акумулятором на 4100 мАч, якого вистачає на три доби без підзарядки в режимі прослуховування музики або на 22 години перегляду відео. Є функція PowerBank, за допомогою якої можна заряджати не лише сторонні гаджети, а й сам смартфон. ZenFone Live. Ідеальне рішення для онлайн-трансляцій і відео-блогів, навіть нічних. Інноваційне рішення – світлодіодний спалах для фронтальної камери. ZenFone Selfie. Призначення серії у її назві. На моделях цієї серії вмонтовані подвійні фронтальні камери, а також спеціальні технології для якісних знімків при поганому освітленні. ZenFone. Основний сегмент, хоча скоріше бюджетний аніж флагманський. Проте є і люксовий варіант – ZenFone Deluxe. ZenFone Lite. Смартфони для фото. Відрізняються тим, що їх фронтальні камери за розширенням кращі, ніж основні, а ще оснащені об’єктивами на 120 градусів.

Лінійку навряд чи можна рекомендувати ігроманам, оскільки акцент у ній зроблено більше на фото і відеозйомку. Тому прихильникам дійсно потужних ігрових смартфонів варто звернути увагу на серію Asus Rog PHONE з восьмиядерним мегапроцесором Qualcomm Snapdragon 888, оперативною пам’яттю від 8 до 18 Гб, сенсорними контролерами і повноцінною системою охолодження.