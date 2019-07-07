Всеукраїнські змагання з греко-римської боротьби зібрали у Тернополі спортсменів з різних областей України, а також з Румунії, Польщі та Молдови. Переможці чемпіонату поїдуть мірятися силами до Естонії.

Це традиційний чемпіонат пам’яті президента федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Євгена Ворка.

Нагадаємо, у змаганнях взяло участь дев’яносто спортсменів. Як розповів співорганізатор чемпіонату Андрій Телебан, змагалися юнаки 1999-2001 років народження у десяти вагових категоріях.

«VII Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам‘яті президента федерації греко-римської боротьби Тернопільської області Є.В.Ворка завершився. У турнірі брало участь дев’яносто спортсменів зі всієї України та закордонні команди з Польщі, Румунії та Молдови. Більшість учасників показали досить добрі результати. Турнір був відбірковим на Чемпіонат Світу серед юніорів – який пройде 12 – 18 серпня 2019 року у місті Талін (Естонія)».

Софія Романська