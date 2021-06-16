18 красунь на сцені Тернопільського академічного драмтеатру змагалися за почесний титул – “Міс Тернопіль-2021”.

Дівчата від 16 до 22 років впродовж вечора продемонстрували присутнім кілька дефіле. Зокрема, у вечірніх сукнях, українських етно-вишиванках, і, звісно, у купальниках. Про це повідомляють Т1 Новини.

Загалом, журі за вечір оцінило 5 дефіле дівчат. Саме дійство розтягнулося майже на 5 годин і завершилося о 12 ночі. Почесні титули отримали 15 дівчат. Це, зокрема, міс грація, міс шарм, міс усмішка. Діана Кріль – учасниця під номером 10 – виборола корону “Міс глядацьких симпатій”.

Перш ніж назвати ім’я переможниці конкурсу, глядачі дізналися, хто виконуватиме роль другої та першої віце-міс Тернополя 2021.

Кульмінацією вечора стало оголошення переможниці, а саме озвучення імені нової “Міс Тернопіль-2021”, яка представлятиме файне місто на всеукраїнському конкурсі “Міс Україна”. Нею стала учасниця під №9.Зазначимо, кон

курс Міс Тернопіль започаткували у 2010 році. Минулого року захід не вдалося провести через епідемію.

Організатори наголосили, важливо не боятися перешкод і впевнено йти до своєї цілі. Тому радять не боятися і спробувати свої сили у конкурсі.